شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019، وبلغت النسبة العامة للنجاح 13.79% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها، بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.

كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا وإعلانها، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 21707 طالب وطالبة، حضر منهم 21519 طالب.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما قرر تكريم كل من مدير التعليم العام، ومدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وفريق العمل بالإدارة، وتوجيه اللغة الانجليزية بالمحافظة، نظرُا لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح.

كما قدم المحافظة، التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب متمنيًا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.