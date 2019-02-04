محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.4%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد محافظ السويس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول على مستوى مدارس محافظة السويس الإعدادية، والتى بلغت نتيجتها 75.4%.

كان قد حضر امتحانات الشهادة الإعدادية، 10 الآف و724 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

حضر توقيع النتيجة، كلا من سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وأشرف السروى مدير التعليم العام، ومسئولى الكنترول بالمديرية.