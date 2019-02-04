شيخ الأزهر يلتقى القيادات الدينية وممثلى الطوائف المسيحية بمؤتمر الأخوة الإنسانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف منذ قليل، لمقر انعقاد المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية بأبو ظبى، ويعقد لقاء مغلقا مع القيادات الدينية المختلفة المشاركة فى المؤتمر وممثلى الطوائف المسيحية، كما التقى بشارة الراعى مطران الموارنة فى لبنان.
ومن المقرر أن يلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريفا البيان الختامى للمؤتمر مساء اليوم.
يعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخى بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميا.
يستمر المؤتمر يومين، ويأتى بالتزامن مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة وهى الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية وتعد هذه الزيارة تجسيدا للدور الرائد الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية، خاصة أنها الزيارة الأولى للبابا فرنسيس إلى منطقة الخليج العربى، وتتزامن مع زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسيزور البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر جامع الشيخ زايد الكبير وضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيلتقى البابا بأعضاء مجلس حكماء المسلمين.
يسعى المؤتمر إلى التصدى للتطرف الفكرى وسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم فى إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التى تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.
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