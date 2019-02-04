شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقى القيادات الدينية وممثلى الطوائف المسيحية بمؤتمر الأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف منذ قليل، لمقر انعقاد المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية بأبو ظبى، ويعقد لقاء مغلقا مع القيادات الدينية المختلفة المشاركة فى المؤتمر وممثلى الطوائف المسيحية، كما التقى بشارة الراعى مطران الموارنة فى لبنان.

ومن المقرر أن يلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريفا البيان الختامى للمؤتمر مساء اليوم.