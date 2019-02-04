شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل لأكثر من ساعة، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل لكل رحلة.

قالت مصادر ملاحية، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلي إسطنبول، ورحلة الخطوط السويسرية رقم 239 المتجهة إلى زيوريخ، بسبب ظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن، تأخرت أكثر من ساعة، وأيضا رحلة طيران نسما رقم 170 المتجهة إلى جدة، بسبب أعمال الصيانة للرحلتين.