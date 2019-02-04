بدء لقاء البابا فرنسيس مع ولى عهد أبو ظبى بقصر الرئاسة فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل، لقاء البابا فرنسيس وسمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بقصر الرئاسة فى الإمارات. وأطلقت المدفعية بقصر الرئاسة فى الإمارات العربية المتحدة، ترحيبا بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذى عقدت له مراسم استقبال رسمية بأبو ظبى. وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للإمارات والفاتيكان، ترحيبا بزيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وصل أمس الأحد، إلى مطار أبوظبى الدولى بطائرته الخاصة، فى زيارة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأخوة الإنسانية".

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