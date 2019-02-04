رئيس الوزراء يلتقى اليوم أعضاء لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين مصر وأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين، مع خريجى وأعضاء لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين مصر وأمريكا.

كان رئيس الوزراء، قد تفقد أمس الأحد متحف الفن الإسلاميّ، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف.

وتجول رئيس الوزراء في أنحاء المتحف، مشيدا بما نملكه من ثروة حقيقية، وخلال شرحه قال الدكتور ممدوح عثمان: متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم؛ حيث يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة، والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مروراً بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.