بانوراما حرب أكتوبر تفتح أبوابها للجمهور بأسعار رمزية بعد التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتنمية الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكرى المجيد لقواتنا المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، تستقبل بانوراما حرب أكتوبر بعد انتهاء أعمال التطوير بها الجمهور خلال أجازة منتصف العام الدراسى وكذلك الزيارات الرسمية من الجامعات والمدارس بأسعار رمزية ، ومجانا لذوى الاحتياجات الخاصة .

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