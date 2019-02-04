شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يبحث مع وزيرة الثقافة التعاون فى إنشاء المسارح المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لبحث سبل التعاون فى تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة، ومكتبات الأسرة.

أوضح "العصار" أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة فى المجتمع وفى تنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة، إلى جانب نشر الوعى بالدور الذى تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع ، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة فى مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة ومكاتب الأسرة سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو تصنيع الجديد.

وأضاف العصار أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد تام لتوفير السيارات المتنقلة لصالح وزارة الثقافة بحيث يمكن تجهيزها، بما يتناسب مع طبيعة المسارح من إضاءة وكاميرات وأى تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي، أو تجهيزها كمكتبات متنقلة فى المحافظات.

بدورها، أعربت وزيرة الثقافة عن ثقتها التامة للدور الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعى وعن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأى أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل ، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربى لتأهيلها للعمل من جديد وقد لاقت استحسانا كبيرا من قبل البيت الفنى وهذا ما دعا إلى الرغبة فى زيادة التعاون بين الطرفين.

وأوضحت إيناس عبد الدايم، أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد المسارح المتنقلة لحل مشكلة قلة عدد المسارح التابعة للبيت الفنى لدعم الفرق الفنية بالمحافظات وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعى والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة ، مضيفة أنه يمكن إستغلال العربات المتنقلة التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلائم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة فى ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجنة من الوزارتين لوضع المواصفات الفنية للمسارح والمكتبات المتنقلة ودراسة إمكانية تنفيذها لصالح وزارة الثقافة، وكذلك وضع خطة لتطوير، وتأهيل المسارح المتوقفة عن العمل.