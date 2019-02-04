بانوراما حرب أكتوبر تفتح أبوابها للجمهور بعد التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن بانوراما حرب أكتوبر تستقبل الجمهور خلال إجازة منتصف العام الدراسى، وكذلك الزيارات الرسمية من الجامعات والمدارس بأسعار رمزية، ومجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد انتهاء أعمال التطوير بها.
وأضاف، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتنمية الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد لقواتنا المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة.
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