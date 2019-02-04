وزير النقل يلتقي محافظ القليوبية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع الدكتور علاءعبدالحليم، محافظ القليوبية؛ لبحث التعاون في عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بين الجانبين داخل محافظة القليوبية.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، حضر اللقاء المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، شريف نبيه، رئيس شركة إم أو تي إم، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لوزارة النقل وقيادات محافظة القليوبية.

ناقش الجانبان موقف عدد من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية والمقترحات المثلى لاستثمارها واستغلالها بما يحقق عائدًا ماديًا للجانبين، وكيفية استغلال عدد آخر من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية في مخططات المحافظة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما يخدم شباب المحافظة.

واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل داخل المحافظة مثل تطوير عدد من المزلقانات وإنشاء عدد من الكباري بطريق بنها المنصورة وإنشاء كوبري الشرقاوية.

وأوضح وزير النقل، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الشركات المنفذة بضغط وتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها لخدمة المواطنين داخل المحافظة وتيسير حركة التنقل لهم.

في ختام الاجتماع جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة الاستثمار في عدد من الأراضي المملوكة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة القليوبية ووضع تصور نهائي لأفضل النماذج الاستثمارية لاستغلالها بما يعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة (وزارة النقل ومحافظة القليوبية والمواطنين ).