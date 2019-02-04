ضبط 33 متهمًا بالاتجار في المخدرات و8 قطع سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 33 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بمضبوطات بلغت 1640 جرام حشيش، 280 قرصًا مخدرًا، 170 جرام هيروين و545 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 8 متهمين، عُثر بحوزتهم على 5 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وبندقية خرطوش بامب أكشن وطبنجتين و6 طلقات مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.