إصابة 3 في تصادم سيارتين على طريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في تصادم سيارتين على طريق الواحات الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري، على طريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.