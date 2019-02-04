الشبورة تغطي معظم الطرق السريعة والصحراوية.. وتحذير من "المرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعاقت الشبورة المائية حركة سير السيارات على الطرق السريعة والصحراوية منها طريق اﻹسماعيلية والسويس والدائري اﻹقليمي وطريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الزراعي وأسيوط الغربي والكريمات وطريق الفيوم والواحات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضًا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة.

وحذرت المرور عند القيادة بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصًا على سلامة السائقين.

وتتسبب الشبورة المائية في تباطؤ حركة السيارات، على بعض الطرق الصحرواية والزراعية منها إسكندرية الزراعي والصحراوي وأعلى قويسنا وطنطا الزراعي وفي المناطق الساحلية.​