أخبار مصر | غدا.. بدء صرف معاشات شهر فبراير المحولة على بنك ناصر والبريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. بدء صرف معاشات شهر فبراير المحولة على بنك ناصر والبريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، معاشات شهر فبراير الحالي، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من غدا الثلاثاء 5 نوفمبر، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 فبراير.

وكانت قد وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارا من الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت "والي" إلى أن أصحاب المعاشات، الذين يصرفون من منافذ صندوقيَ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من فبراير، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد الثالث من فبراير، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.