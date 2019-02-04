مصر | النيابة تأمر بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة السيارات بمنطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة قد تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات، اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة، حيث تمكنت وحدة مباحث القسم عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، من ضبط ٣ عاطلين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية وبحوزتهم (سيارتين- مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مجموعة من الأدوات التي يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامي).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة سيارة بذات الأسلوب ومساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وأضافوا أن السيارتين المضبوطة بحوزتهم قاموا بشرائهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

سقوط ميدو وبحوزته 7 كيلو استروكس بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 26 كيس من مخدر الاستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "محمد ا، شهرتة ميدو" 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة البصراوي دائرة القسم، والسابق اتهامة في قضيتين اخرهم جنح امبابة ( مخدرات ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الاستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنية.

بمواجهتة اعترف بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.