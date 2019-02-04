مصر | حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.

وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.

التحريات تكشف مفاجأة حول العثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بالبدرشين

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شاب عثر على جثته مشنوقا داخل منزله بمركز البدرشين.

كان عثر رجال مباحث مركز شرطة البدرشين على شاب مشنوقا داخل منزله، بمركز البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا مفاده بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب أحمد فايز معاون مباحث المركز، لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مشنوقا، وتبين وجود حز حول رقبته، وعدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسده.

وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانتحار عن طريق شنق نفسه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات.