مصر | المتهمون بالسرقة في القطامية: نستخدم أسلوب كسر القفل وندرس الموقع قبل التنفيذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمون بالسرقة في القطامية: نستخدم أسلوب كسر القفل وندرس الموقع قبل التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات التجارية بمنطقة القطامية، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمون أمام النيابة، بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام المقص الحديدى المضبوط بحوزتهم وأرشدوا عن المسروقات بمكان إخفائها، كما اعترف المتهمون أنهم خططوا لسرقة المحل التجارى بعد دراسة موقعه، ومواعيد إغلاقه.

بدأت القضية بتلقي قسم شرطة القطامية، بلاغا، من "محمد.أ"، 21 سنة، مالك سوبر ماركت اتهم فيه مجهولين بكسر الأقفال الحديدية الخاصة بالمحل ملكه وسرقة بعض من محتوياته.

توصلت التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة كلٍ من "رمضان.ر"، 20 سنة، عاطل، "حسين.ص"، 19 سنة، عاطل، "عايد.م"، 21 سنة، عاطل، "عبدالحليم.أ"، 17 سنة، عاطل، "أشرف.إ"، 22 سنة، عاطل.

بعد تقنين الإجراءات داهمت قوة من رجال مباحث القطامية المتهمين وألقت القبض عليهم وباستجوابهم اعترفوا بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة محتويات من أحد المحلات التجارية.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة فباشرت التحقيقات وقررت ما سبق.

التحقيقات تكشف مفاجأة حول ضبط 8 قطع أثرية في الحوامدية

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل ضبط 8 قطع خشبية يشتبه في آثريتهم بحوزة تاجر موبيليا بمركز الحوامدية.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه أن القطع المضبوطة بحوزته أثرية، مضيفًا أنها "انتيكات" قام بشرائها لمنزله.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 8 قطع خشبية يشتبه في اثريتهم داخل سيارة ملاكي، بمركز الحوامدية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه أثناء مرور النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية، والقوة المرافقة له، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تم الإشتباه في سيارة ملاكي يستقلها أحد الأشخاص حال سيرها بالطريق، دائرة المركز، وبتفتيشها عثر بداخلها على 8 قطع خشبية يشتبه في اثريتهم.

وأشارت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، إلى أن قائد السيارة "تاجر موبيليات"، وأن القطع الخشبية المضبوطة بحوزته مقلدة باحترافية، وتشبه القطع الأثرية تمامًا.

وبسؤال المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أنكر أن القطع الخشبية المضبوطة بحوزته أثرية، مضيفًا أنها "انتيكات"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.