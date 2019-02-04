مصر | اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في "عنف الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في "عنف الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهم؛ لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بـ " أحداث عنف الطالبية " .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

وكانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.