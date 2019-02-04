انت الان تتابع طلب بتجميد مذكرة إحالة ضياء رشوان لغير المشتغلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقدم وسام العطار، الكاتب الصحفي، بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، يطالب فيها بإلغاء وتجميد المذكرة التي سبق وسلمها لمجلس النقابة بتاريخ 20 يناير 2019 برقم 363، يطالب فيها بإحالة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي ضياء رشوان بنقله لجدول غير المشتغلين. وقال العطار في نص مذكرته لمجلس النقابة: "يرجى إلغاء وتجميد المذكرة التي قمت بتسليمها للنقابة بتاريخ 20 يناير 2019 برقم 363، واعتبارها كأن لم تكن، والخاصة بطلب تحويل الزميل الدكتور ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين".

وتابع في نص المذكرة التي حصلت "التحرير" على نسخة منها: "نرجو عدم استخدام أو عرض هذه المذكرة بأي شكل على أي لجنة أو هيئة أو مجلس تحت أي ظرف اعتبارًا من تاريخه، مع حفظ حقوقنا القانونية في هذا الشأن، وشاملا الزملاء الذين وقعوا، حيث إنهم متفقون في هذا الشأن". تجدر الإشارة، إلى أن نقيب الصحفيين الحالي ورئيس