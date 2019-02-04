شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق العلمين الصحراوى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق العلمين الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث. وتم إغلاق الطريق لوجود شبورة مائية وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق واتباع تعاليمات رجال المرور.

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