شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة حدائق القبة، تم نقلهم إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت أوناش للمرور لرفع حطام الحادث.