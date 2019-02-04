إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بحدائق القبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة حدائق القبة، تم نقلهم إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت أوناش للمرور لرفع حطام الحادث.
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