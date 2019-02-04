ظهور شبورة على معظم الطرق السريعة والمرور يناشد بتوخى الحذر أثناء القيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاقت الشبورة المائية حركة سير السيارات فى الطرق السريعة والصحراوية منها طريق اﻹسماعيلية والسويس و الدائرى اﻹقليمى وطريق إسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى وأسيوط الغربى والكريمات وطريق الفيوم و الواحات. وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة. وحذرت المرور عند القيادة بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين. وتتسبب الشبورة المائية فى تباطؤ حركة السيارات، على بعض الطرق الصحرواية والزراعية منها إسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية وسط انتشار رجال المرور لملاحظة حركة السيارات فى تلك الأماكن.

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