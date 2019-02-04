شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الإثنين طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 13 26

طنطا 13 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 12 24

بلطيم 14 24

مطروح 11 22

السلوم 11 23

سيوة 07 26

بورسعيد 15 25

دمياط 14 24

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 08 27

السويس 10 27

العريش 08 26

رفح 09 25

رأس سدر 12 27

نخل 04 24

نويبع 16 25

طابا 15 24

كاترين 04 23

الطور 12 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 14 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 28

بنى سويف 10 28

المنيا 10 29

أسيوط 10 29

سوهاج 11 29

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 12 30

أبوسمبل 13 29

الوادى الجديد 10 27

شلاتين 18 27

ابو رماد 19 26

راس حدربة 20 25

حلايب 19 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 17 27

الرياض 08 18

المنامة 16 20

أبوظبى 16 24

الدوحة 15 22

الكويت 08 20

دمشق 02 16

بيروت 15 21

عمان 05 16

القدس 08 17

غزة 16 24

بغداد 05 19

مسقط 20 25

صنعاء 07 23

الخرطوم 22 38

طرابلس 10 11

تونس 09 13

الجزائر 06 11

الرباط 07 17

نواكشوط 17 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 14

إسطنبول 07 17

إسلام آباد 09 20

نيودلهى 10 24

جاكرتا 25 32

بكين -06 04

كوالامبور 24 33

طوكيو 03 17

أثينا 14 16

روما 04 15

باريس 00 04

مدريد -01 11

برلين -01 04

لندن 02 08

مونتريال 00 02

موسكو -02 02

نيويورك 04 10

واشنطن 05 13