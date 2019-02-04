شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستريح استولى على مليون و450 ألف جنيه من 11 شخصا لتوظيفها بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط قسم شرطة ثان سوهاج، برئاسة المقدم أحمد المولد رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على حاصل على ليسانس حقوق ويقيم بدائرة القسم عقب قيامه استيلائه على مليون و450 ألف جنيه من 11 شخصا لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، مفادها تقدم "محمود ف ف م" 31 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج و"10" آخرين بتضررهم من "باسم م خ ع" 32 سنة حاصل علي ليسانس حقوق ويقيم دائرة القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.450.000" مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.