اليوم.. اللجان النوعية في مجلس النواب تواصل اجتماعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وطلبات الإحاطة.

ومن المقرر أن تناقش لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" الاتفاقين الدوليين المحالين إلى اللجنة (بشأن طريقة إقرارهما): الأول بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018، والثاني بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2019 الخاص بالموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018.

وتواصل لجنة "الخطة والموازنة" متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 فيما يخص موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018، ومشروع القانون المقدم من النائب ياسر عمر، و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (من حيث المبدأ)، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وتستضيف لجنة "العلاقات الخارجية" بالمجلس سامح شكرى وزير الخارجية لمناقشة مبادئ وتوجهات سياسة مصر الخارجية.. كما تناقش لجنة "الشئون العربية" العلاقات "المصرية - الموريتانية".. وتناقش لجنة "الشئون الإفريقية" ما تم إنجازه من خطة عمل اللجنة، وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة.

وتستعرض لجنة "القوى العاملة" التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن الموضوعات التي نظرتها منذ بدء دور الانعقاد العادي الحالي.

وتعقد لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" اجتماعا للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه هيئة التنمية الصناعية الخاصة بالتراخيص في ضوء قانون تنظيم عمل الهيئة، وبيان بالمناطق الصناعية العاملة بالفعل موضحاً به جهة الولاية، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، عرض رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة البحيرة وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من ينيبه ومحافظ البحيرة أو من ينيبه، والنواب أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة.

وتناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني و59 نائبًا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين.

وتناقش لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" قرار رئيس جمهورية رقم (24) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته (213 مليون و900 ألف يورو)، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.​