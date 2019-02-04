أخبار مصر | صحف الإثنين.. اهتمام بنشاط "السيسي" وإبراز الكشف الأثري والتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف الإثنين.. اهتمام بنشاط "السيسي" وإبراز الكشف الأثري والتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات التى شغلت الرأى العام، جاء فى مقدمتها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك دعوة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وأبرزت كل صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إليها، فى ضوء ما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدى العاملة الماهرة، وذلك خلال استقباله أمس بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، كما أبرزت تأكيده أن إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها خير ضمانة لجذب الاستثمار.

وحول هذا اللقاء، نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، قال فيه إن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألمانى لمصر، التى رافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألمانى، ومسؤولى كبرى الشركات الألمانية، مشيدا بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، بما يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون الثنائى، خصوصًا فى الملف الاقتصادى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى رحب بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، التى تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين فى مختلف القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى أعرب عن تقدير بلاده علاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدا بالتطورات الإيجابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عما تتمتع به من مكانة متميزة، وثقل إقليمى كبير، يسهمان فى استقرار المنطقة وتنميتها.

وأكد "التماير" التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، للاستفادة من الفرص الواعدة بأسواقها معربا، فى هذا الإطار، عن سعادته بالمشاركة اليوم مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية فى وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تمثل تحالفا يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية.

وأضاف "راضى" أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى الشرق الأوسط.

فى السياق نفسه، أكد الوزير الألمانى حرص بلاده على تعزيز التعاون، والتوسع فى المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيرا إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة فى مصر، ومنوها، فى هذا الإطار، بعودة شركة «مرسيدس» لتصنيع سياراتها فى مصر، الأمر الذى يعكس تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها.

وكذلك اهتمت الصحف بدعوة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.

وأشارت إلى تصريحات عبد العال فى الجلسة العامة والتى قال فيها : «وصلنى طلب كتابى موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام الواردة فى المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس».

وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العامة سيقتصر على أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا : «لا حضور للحكومة فى اللجنة العامة. المداولة فى الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط».

وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأى وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التى من المقرر أن تناقش التعديل لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.

وقال عبد العال : «اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل فى حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالى علينا جميعا».

وأضاف: «هذا التعديل سُتراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها فى تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعى كل الحقوق والواجبات وننطلق فى هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصرى».

فيما اهتمت الصحف كذلك بتحفظ وزارة الآثار على مقبرة أثرية كشفت عنها أعمال الحفر والتنقيب العشوائى التى نفذها متهم هارب حتى الآن.

وكشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن ان عاملا كان يقوم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بطريقة غير مشروعة قاد أجهزة الأمن إلى الكشف عن »مقبرة أثرية»‬ بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتنفيذ خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى والمتمثلة، فى تأمين المناطق الأثرية وضبط تاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون . وتمكن ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام والأمن الوطنى والأمن العام باستهداف مسكن المتهم وتبين عدم وجود المتهم، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين.. وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

فيما أبرزت الأهرام تأكيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المشروعات القومية ساعدت فى خفض معدل البطالة إلى نسبة 10% حاليا، بعد أن كانت قد وصلت إلى 15% فى 2013.

وشدد الوزير - خلال تفقده ، برفقة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف ، أمس ، أحد المصانع الخاصة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية - على أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين ، ودورهم الكبير فى بناء الاقتصاد ، مشيرًا إلى دور العامل الكبير والفاعل فى بناء الوطن ، إذا ما توافرت له السبل والإمكانات ، استطاع صنع المستحيل ، مما يؤكد أهمية التكامل بين العمال والمستثمرين فى بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجى المستقر الذى نحلم به جميعًا .

فيما اهتمت الأخبار بإعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن عدد الوحدات السكنية التى تم مد وتوصيل الغاز الطبيعى إليها ٩٫٥ مليون وحدة سكنية منذ عام ١٩٨١ حتى الآن، وأشار إلى أن مبادرة التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز نهاية يناير الماضى إلى ٥٠٠ ألف متعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال رئاسة الملا أعمال الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى كوقود حضارى فى المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات ومناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التى يتم تنفيذها حالياً ومدى تقدم الأعمال فى هذا المشروع الحيوى .

وأكد الوزير الأهمية الحيوية للمشروع فى ظل التوسع العمرانى الذى تقوم به الدولة بإقامة مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الروبيكى الصناعية وغيرها، وثمن جهود شركات توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص والتى تعمل وفق منظومة متناغمة وبمعدلات أداء متميزة.

وتابع الملا تطورات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، وارتفاع أنشطة توصيل الغاز إلى أعلى معدلاتها خلال شهر يناير بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعياً ومن المتوقع أن يرتفع عددها إلى 600 ألف متعاقد نهاية الشهر الحالي، كما ضمت قائمة المدن والمناطق التى وصلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة كلا من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة وذلك بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى لأول مرة، ومن المخطط التوصيل إلى ما يتراوح ما بين 70-85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالي. واستعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر تشغيلها فى المناطق الجديدة وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية.

أما صحيفة "الجمهورية" فأبرزت تأكيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التقدم يتم بخطوات جدية لتحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية "2030" بالانتهاء من بعض المشروعات المقامة فى القطاعين الشمالى والجنوبى للهيئة الاقتصادية. والتسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين فى التوسع باستثماراتهم داخل أراضى المنطقة، وذلك خلال ترؤس مميش أمس أول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيله الجديد. بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظى السويس والإسماعيلية وبورسعيد واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية والأعضاء الجدد من ذوى الخبرة ونواب رئيس الهيئة الاقتصادية ومديرى الإدارات القانونية والمالية والمراجعة بالهيئة.