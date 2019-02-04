أخبار مصر | بيان هام من الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أننا سنشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، بحيث تصل درجات الحرارة على القاهرة لنحو 31 درجة، وهذا الارتفاع سيكون محسوس.

على أن يشهد يوم الأربعاء المقبل انخفاضا ملحوظا ومحسوسا في درجات الحرارة نحو 11 درجة لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة مئوية، وهذا لا يعني أن الطقس سيكون شديد البرودة.

وتابع أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الانخفاض يصاحبه سحب منخفضة ومتوسطة، مع وجود أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوه "عبد العال"، إلى أن التغيرات المناخية أثرت على العالم أجمع بما فيه مصر تأثير ملحوظ، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة خلال هذا التوقيت من العام الماضي وصلت 33 درجة، وهذا التغير المناخي سببه الرئيسي الإنسان مع الاستخدام المفرط للفحم ومشتقاته والبترول ومشتقاته، مما نتج عنه وجود ملوثات حول الكرة الأرضية والتى نتج عنه ظاهرة الاحتباس الحراري، والتى تسببت في رفع درجة حرارة الأرض والتى ينتج عنها التغيرات المناخية التى تختلف من مكان لأخر.

وشدد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على أن مناخ مصر من أجمل أجواء العالم طوال العام مهما حدث من تغيرات.

ويشهد طقس اليوم الإثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليكون دافئا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وفقا لتوقعات الخبراء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك.

وحذر خبراء الأرصاد السائقين، من الشبورة المائية التي تتعرض لها البلاد في الصباح الباكر، وطالبو بتوخى الحذر وإتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين بالقاهرة، فالعظمى هي 27 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.