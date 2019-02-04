أخبار مصر | تعرف على جدول أعمال مجلس النواب اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول أعمال مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة التونسية في مجال النقل البحري.

كما تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعا لاستعراض آخر التطورات على الصعيد الإفريقي، بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وإقرار تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لسجن طرة يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر عام 2018.

وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور.