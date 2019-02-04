أخبار مصر | تعرف على جدول أعمال مجلس النواب اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول أعمال مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة التونسية في مجال النقل البحري.
كما تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعا لاستعراض آخر التطورات على الصعيد الإفريقي، بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.
وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وإقرار تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لسجن طرة يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر عام 2018.
وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور.
ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها الأحد، برئاسة علاء والي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا في 13/10/2018.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز المؤسسات والسياسات وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية فى بعض المحافظات وهى الدقهلية، الشرقية، دمياط، الغربية، والمنوفية، بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر تلوثا والمناطق النائية، وذلك من خلال تطوير مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة 137 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات تعيين المعيدين فى الجامعات.
وتنص مادة (137) وفقا للتعديل الذى أقره المجلس على الآتى:
مع مراعاة حكم المادتين 133 و135 من هذا القانون، يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقًا للخطة الخمسية.
وبالنسبة للكليات التي بها شٌعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها، فى إطار النسب التى تحددها الكلية.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذه المادة لم تتغير فى القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عاما، وبالتالى جاء هذا التعديل لتحقيق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب فى السنة الواحدة.
بدوره، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب مراعاة تحديد سن المعيد عند بداية التعيين، قائلا: "هل يجوز أن يعين معيد فى سن 50 سنة؟، عندنا حالات فى كلية الحقوق، لابد من توفير كل الضمانات، لعدم اختلال الحقوق والواجبات، لازم حد أدنى للسن.
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم المنعقدة اليوم الأحد، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | تعرف على جدول أعمال مجلس النواب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.