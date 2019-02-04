شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل الدستور.. الأبرز في صحف الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت صحف القاهرة الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي شغلت الرأي العام، جاء في مقدمتها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك دعوة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وأبرزت كافة صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إليها، في ضوء ما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدى العاملة الماهرة، وذلك خلال استقباله أمس بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، كما أبرزت تأكيده أن إرادة الشعب المصرى في الحفاظ على بلاده وتنميتها خير ضمانة لجذب الاستثمار.

وحول هذا اللقاء، نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألمانى لمصر، التي رافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألمانى، ومسئولى كبرى الشركات الألمانية، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون الثنائى، خاصة في الملف الاقتصادى. وأشار إلى أن الرئيس السيسي رحب بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، التي تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى أعرب عن تقدير بلاده علاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عما تتمتع به من مكانة متميزة، وثقل إقليمى كبير، يسهمان في استقرار المنطقة وتنميتها.

كما أكد «التماير» التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، للاستفادة من الفرص الواعدة بأسواقها معربا، في هذا الإطار، عن سعادته بالمشاركة اليوم مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفا يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية. وأضاف «راضى» أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط.

في السياق نفسه، أكد الوزير الألمانى حرص بلاده على تعزيز التعاون، والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيرا إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، ومنوها، في هذا الإطار، بعودة شركة «مرسيدس» لتصنيع سياراتها في مصر، الأمر الذي يعكس تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها.

وكذلك اهتمت الصحف بدعوة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.

وأشارت إلى تصريحات عبدالعال في الجلسة العامة والتي قال فيها: «وصلنى طلب كتابى موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس».

وأوضح عبدالعال أن اجتماع اللجنة العامة سيقتصر على أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا: «لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط». وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأى وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديل لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.

وقال عبدالعال: «اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالى علينا جميعا». وأضاف: «هذا التعديل سُتراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعى كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصرى».

فيما اهتمت الصحف كذلك بتحفظ وزارة الآثار على مقبرة أثرية كشفت عنها أعمال الحفر والتنقيب العشوائي التي نفذها متهم هارب حتى الآن. وكشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن ان عاملا كان يقوم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بطريقة غير مشروعة قاد أجهزة الأمن إلى الكشف عن»مقبرة أثرية»‬ بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتنفيذ خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التي تستهدف الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي والمتمثلة، في تأمين المناطق الأثرية وضبط تاجري وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون. وتمكن ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام والأمن الوطني والأمن العام باستهداف مسكن المتهم وتبين عدم وجود المتهم، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين.. وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

فيما أبرزت الأهرام تأكيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المشروعات القومية ساعدت في خفض معدل البطالة إلى نسبة 10% حاليا، بعد أن كانت قد وصلت إلى 15% في 2013.

وشدد الوزير- خلال تفقده، برفقة المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، أمس، أحد المصانع الخاصة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية- على أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين، ودورهم الكبير في بناء الاقتصاد، مشيرًا إلى دور العامل الكبير والفاعل في بناء الوطن، إذا ما توافرت له السبل والإمكانات، استطاع صنع المستحيل، مما يؤكد أهمية التكامل بين العمال والمستثمرين في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجى المستقر الذي نحلم به جميعًا .

فيما اهتمت الأخبار بإعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن عدد الوحدات السكنية التي تم مد وتوصيل الغاز الطبيعي إليها ٩٫٥ مليون وحدة سكنية منذ عام ١٩٨١ حتي الآن، وأشار إلى أن مبادرة التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز نهاية يناير الماضي إلى ٥٠٠ ألف متعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال رئاسة الملا أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي كوقود حضاري في المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات ومناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التي يتم تنفيذها حالياً ومدي تقدم الأعمال في هذا المشروع الحيوي.

وأكد الوزير الأهمية الحيوية للمشروع في ظل التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة بإقامة مشروعات قومية كبري كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الروبيكي الصناعية وغيرها، وثمن جهود شركات توصيل الغاز الطبيعي سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص والتي تعمل وفق منظومة متناغمة وبمعدلات أداء متميزة.

وتابع الملا تطورات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية على مستوي الجمهورية، وارتفاع أنشطة توصيل الغاز إلى أعلي معدلاتها خلال شهر يناير بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعياً ومن المتوقع أن يرتفع عددها إلى 600 ألف متعاقد نهاية الشهر الحالي، كما ضمت قائمة المدن والمناطق التي وصلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة كلا من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة وذلك بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوي الجمهورية خلال العام الماضي لأول مرة، ومن المخطط التوصيل إلى ما يتراوح ما بين 70-85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالي. واستعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر تشغيلها في المناطق الجديدة وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية.

أما صحيفة «الجمهورية» فأبرزت تأكيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التقدم يتم بخطوات جدية لتحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية «2030» بالانتهاء من بعض المشروعات المقامة في القطاعين الشمالي والجنوبي للهيئة الاقتصادية. والتسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين في التوسع باستثماراتهم داخل أراضي المنطقة، وذلك خلال ترؤس مميش أمس أول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيله الجديد. بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية والأعضاء الجدد من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة الاقتصادية ومديري الإدارات القانونية والمالية والمراجعة بالهيئة.