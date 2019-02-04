شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 4 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وطلبات الإحاطة.

تنطلق فعاليات منتدى الاستثمار المصري الألماني، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وبيتر ألتماير الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة؛ بهدف زيادة التبادل التجاري وبحث سبل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين.

يقام حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل كتاب «دورة اليوبيل الذهبي» في المجالات المختلفة.

يجتمع الممثل الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون، بمقر وزارة الخارجية في سول لتنسيق الاستراتيجيات للتفاوض حول المواضيع ذات الصلة، ثم يجتمع مع المبعوث الكوري الشمالي كيم هيوك-تشول في قرية الهدنة «بانمونجوم» لمناقشة أجندة القمة الكورية الشمالية- الأمريكية الثانية.

تقام مباراة كرة القدم بين الاتحاد السكندري والمصري والداخلية وبراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري العام لكرة القدم.