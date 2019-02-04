شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة لـ«كسر احتكار تجار السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وليد السكري، المتحدث الإعلامي لمجموعة «المصريين للاستثمار» تحت التأسيس، تفاصيل إنشاء الشركة للإتجار في السيارات، لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، واستمرارًا لنجاح حملة «خليها تصدي» التي أطلقها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح «السكري»، في تصريحات، الأحد، أن «مبادرتهم تعد أول مبادرة فعلية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات وقطع الغيار بالمشاركة بالأسهم لكسر حاجز الاحتكار في قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار في مصر، من خلال تقديم حلول إيجابية لتقديم الخدمة بشكل أفضل وبسعر مقبول بما نستحقه كمواطنين مصريين، مع تحقيق هامش ربح عادل في الحدود التي يرتضيها المواطن المصري، وبما يحافظ على مصالح المساهمين وتحقيق التوازن بينهما لضمان استقرار السوق المصري».

وأعلن أن الاجتماع التأسيسي الأول للراغبين في المساهمة بالشركة، الاثنين، في مقر الشركة بالجيزة، لشرح نشاط الشركة في استيراد السيارات للمساهمين أو لمن يرغب في شراء أي سيارة وبهامش ربح طبيعي من 8% إلى 12%.