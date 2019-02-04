شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توفر الكشف المبكر عن الأورام بالمعامل المركزية بأجر رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة، أنها توفر كل فحوصات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بأجر رمزى بأحدث التقنيات والأجهزة المعملية بقسم الهرمونات بالإدارة المركزية للمعامل.

وقال مصدر بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"الخليج 365"، إن الأبحاث أفادت بأن الكشف المبكر عن الأورام والتشخيص الدقيق لها من أبرز أولويات البحث العلمى فى المجال الصحى حيث يهدف لاكتشاف الأورام فى مراحلها الأولى وبذلك تسنح فرص أكبر لعلاج شاف وناجح، ما يساعد على إنقاذ العديد من المرضى سنويًا.

وأضاف المصدر أن الكشف المبكر يقلل من فرص انتشار الورم ويساهم فى الوقاية من هذا المرض الخطير .