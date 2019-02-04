شكرا لقرائتكم خبر عن 60% من القراء يستبعدون تراجع جرائم تجارة المخدرات مع تغليظ العقوبة للإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع معدل جرائم الإتجار فى المخدرات مع تغليظ عقوبة مرتكبيها إلى الإعدام، استبعد غالبية القراء تراجع معدل جرائم الإتجار فى المخدرات مع تغليظ عقوبة مرتكبيها إلى الإعدام. واستبعد 60% من القراء تراجع معدل جرائم الإتجار فى المخدرات مع تغليظ عقوبة مرتكبيها إلى الإعدام، بينما توقع 37% من القراء تراجع معدل جرائم الإتجار فى المخدرات مع تغليظ عقوبة مرتكبيها إلى الإعدام، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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