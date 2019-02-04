شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة الجنايات، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، حكمها على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية رقم 148 عسكرية.
ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية داخل أحد الفنادق بشمال سيناء ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من، قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
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