شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التابلت يسهل مهام الرائدات الريفيات لنشر التوعية الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، استلام عدد كبير من الرائدات الريفيات للتابلت الخاصة بتسهيل مهامهم نحو نشر التوعية المختلفة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إنه يتم تدريب الرائدات الريفيات بشكل مناسب لما لهم من دور كبير فى تطبيق منظومة تنظيم الأسرة فى التأمين الصحى الجديد .

وأضافت أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تستهدف رفع كفاءة الرائدات الريفيات، وتوفير كل الآليات الضامة لأداء مهامهم على أكمل وجه لخدمة المناطق الريفية.