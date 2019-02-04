شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حزمة توصيات حول طرق رى وتسميد ومكافحة الزيتون لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والزراعية بوزارة الزراعة حزمة من الإرشادات الفنية وأهم عمليات الممارسة الجيدة فى متابعة محصول الزيتون خلال الشهر الحالى لزيادة الإنتاج، من خلال طرق الرى والتسميد وعمليات المكافحة الجيدة.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية إن من أهم عمليات الممارسة الجيدة فى متابعة محصول الزيتون، المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء، التخلص من الحشائش وجمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها لا مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها خارج المزرعة، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدى إلى تصمغ أشجار الزيتون، رش إكس كلوريد النحاس 2.5 جم بعد إجراء تقليم الأشجار الكبيرة أو المثمرة فى الأصناف المتأخرة، موضحا أن طرق التسميد فى الرى بالتنقيط الرية الأولى: 1 كجم سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان، الرية الثانية: 1 كجم بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان .

وتابع التقرير أنه من الطرق الجيدة فى الرى، خلال الشهر الحالى، يتم الرى مرتين فى الأسبوع (لتر/ شجرة) يتم تقسيم الرى إلى مرتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية (3 ساعات رى) 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد، زيادة عدد الخراطيم إلى 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر .

وعن برنامج المكافحة شدد تقرير المحاصيل الزراعية تقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق، بعد إجراء التقليم يتم الرش باوكسى كلورور النحاس.