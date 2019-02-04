شكرا لقرائتكم خبر عن "ضوء البروج" يزين سماء الوطن العربى فى ليالى فبراير ومارس وأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الليالى الخالية من وجود القمر فى فبراير ومارس وأبريل وقتا مثاليا لرؤية ضوء البروج فى سماء الوطن العربى والنصف الشمالى للكرة الأرضية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أنه لرؤية ضوء البروج هناك حاجة لأن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد حيث أضواء المدن التى تطمس الأضواء الطبيعية فى السماء، حيث يظهر بعد حوالى 80 إلى 120 دقيقة من غروب الشمس حيث يبدو وكأنه هرم ضبابى من الضوء فى الأفق الغربى بعد حلول ظلمة الليل .

ويرجع السبب فى أن ضوء البروج يكون أكثر وضوحًا بعد بداية الليل فى هذا الوقت من السنة لأن دائرة البروج بالنسبة لنا فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية تقع تقريبا بشكل مستقيم بالنسبة للأفق بعد غروب الشمس فى فبراير ومارس.

ويمكن رؤية ضوء البروج لمدة تصل إلى ساعة بعد بداية الليل. وعلى عكس لون السماء المحمر فان ضوء البروج لا لون له، فالسماء المحمرة بعد غروب الشمس سببها الغلاف الجوى للأرض ولكن ضوء البروج مصدره خارج غلافنا الجوي.

فعندما ننظر إلى ضوء البروج فنحن ننظر إلى الحافة الجانبية لمستوى النظام الشمسي. فضوء البروج عبارة عن أشعة الشمس المنعكسة عن جزيئات الغبار التى تتحرك فى نفس مستوى حركة الأرض والكواكب الأخرى حول الشمس.

من ناحية أخرى فإن القاطنين فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء)، سيكون أواخر الشتاء وأوائل الربيع فى أشهر (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) هى أفضل وقت لرؤية ضوء البروج فى سماء المساء، أما فى الوقت الحالى (فبراير، مارس، أبريل)، فيتم البحث عن ضوء البروج قبل الفجر.