شكرا لقرائتكم خبر عن تناقضات "وجدى غنيم" .. يهاجم الجزيرة بعد تركه لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن المضامين الإعلامية التى تبثها قناة الجزيرة فى المنطقة العربية تستهدف تهديد سلامة المجتمعات العربية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هجوم وجدى غنيم الداعية الإخوانى مؤخرًا على قناة الجزيرة متأخر، وذلك بعد أن كان يشيد بقطر عندما كان يقيم بها.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قناة الجزيرة تبحث عن الإثارة وعن الغريب والشاذ فى المجتمعات وتبرزه كنوع من الرأى الآخر حتى لو كان يهدد سلامة تلك المجتمعات وعقيدتها وهذا واضح من أوائل نشأتها حتى الآن، لكن بعض الناس لا يفيقون إلا متأخرًا ويتغاضون عن أشياء ظاهرة طالما أنهم يحتمون بتلك الدولة - فى إشارة إلى قطر - التى تبث منها الجزيرة.

وتابع جمال المنشاوى: "قطر التى كان يقيم بها وجدى غنيم فى وقت سابق وسمعنا منه الإشادات بقطر والجزيرة عندما كان هناك واليوم تغير الوضع بعد تركه قطر إلى تركيا لذلك يفضح قناة الجزيرة.

وكان وجدى غنيم الإخوانى الهارب، شن هجومًا كبيرًا على قناة الجزيرة القطرية، قائلاً: "إنها قناة تدعو للكفر والإلحاد، وأن الفيلم الأخير الذى بثته هو إجرام، داعيًا على كل من شارك فيه بشل يديه، وكل من يساهم أو ينشر ما وصفه بكفر قناة الجزيرة، والمسئول عن قناة الجزيرة.