محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تستكمل الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس نادي الصيد السابق (مخلى سبيله) لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي. تنعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نادى الصيد السابق "ع. ا" قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادي الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادي. وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إتلاف مستندات تخص الجمعية العمومية عمدًا لتزوير النتيجة.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. سماع الشهود في محاكمة رئيس نادي الصيد السابق بتهمة التزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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