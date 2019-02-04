أخبار مصر | خلال 3 أيام.. 129 سفينة بحمولة 9.5 مليون طن تعبر قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 3 أيام.. 129 سفينة بحمولة 9.5 مليون طن تعبر قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت 129 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 9.5 مليون طن خلال الـ3 أيام الماضية.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت أمس الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ3 أيام الماضية إلى 129 سفينة بحمولة 9.5 مليون طن.