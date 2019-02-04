شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: من الممكن تعديل مواد أخرى في الدستور مستقبلًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المجلس قد يناقش تعديلات أخرى جديدة على نواد الدستور بعد الانتهاء من التعديل الجاري، وقال في تصريحات لقناة «MBC مصر»، مساء الأحد، إنه كان يأمل تعديل مواد المحليات ومخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.

كان أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترح، الأحد، لتعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتضمنت التعديلات المقترحة المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها «دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل».

تضمنت مقترحات التعديل «إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية، ومعالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه».

شملت مقترح التعديل «إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا»، فضلا عن «للجهات والهيئات القضائية شؤون مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد»، و«إعادة النظر في صياغة مهام القوات المسلحة وطريقة تعيين وزير الدفاع».