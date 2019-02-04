شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد للخدمات: وفرنا 3 ملايين جنيه بإنتاج احتياجاتنا من المنظفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أن وحدة المنظفات التى تم إنشاؤها غطت احتياجات هيئة السكة الحديد لأعمال تنظيف المحطات والقطارات بالكامل خلال 2018، ووفرت حوالى 3 ملايين جنيه فرق سعر شرائها.
وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لليوم السابع أن الشركة كانت تقوم بشراء منظفات تلبية لاحتياجات أعمال نظافة القطارات والمحطات بمبلغ 4.5 مليون جنيه سنويا، إلا أن إنتاج هذه المنظفات داخل الشركة وفر 3 ملايين جنيه، حيث أنفقت الشركة 1.5 مليون جنيه فقط على إنتاج هذه المظفات، فضلا عن فرص العمل التى تم توفيرها داخل الشركة.
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