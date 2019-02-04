شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لدينا فيلا قيمتها السوقية نصف مليار وإيجارها 8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أملاك الأوقاف تتجاوز التريليون جنيه، وعائداتها وصلت العام المالى الماضى لمليار و 200 مليون، وتستهدف الوزارة رفع هذا الرقم لمليار و 400 مليون جنيه، مؤكدًا:" هذا المبلغ غير مناسب لحجم التريليون".

وأوضح وزير الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب،: "لدينا فيلا بإحدى المحافظات مساحتها 3800 متر، وقيمتها السوقية 500 مليون جنيه، أى نصف مليار، بينما إيجارها 8 جنيهات فى الشهر، وبنعرض على صاحبها فيلا بـ 5 ملايين لاستثمار الأصلية، كما يوجد شقق تابعة للأوقاف إيجارها 6 جنيهات"، مضيفًا : "مال الوقف مال ربنا يجب أن يعامل بالقيمة السوقية العادلة".

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من الإحصاء الرقمى لكل صغيرة وكبيرة فى الأوقاف قبل نهاية الشهر الجارى، متوقعًا ارتفاع "النذور" لـ30 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، و30 مليون جنيه لملحقات المساجد.