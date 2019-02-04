شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة تجديد الخطاب الدين بما يلائم كل عصر، موضحًا أن الانغلاق الثقافى كان سائدًا لفترة كبيرة فى الماضى.

وقال وزير الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، إنه قام برحلة مع الأئمة لمقابر الملوك فى الأقصر، وبعض الأماكن الأثرية فى وقت سابق، مضيفًا: "التاريخ عبرة وعظة، ومش شرط ننقل نفس النموذج لسنا فى حاجة لبناء أهرامات أو معابد لكن ننظر كيف وصل أجدادنا لهذه الحضارة، والعلم وفن التحنيط والتشييد والبناء".

وأوضح، أن التاريخ والآثار تنقل الإرادة والعزيمة في التشييد والبناء، على سبيل المثال، الأهرامات والمتحف القديم، حضارة تعتبر عملية تراكمية أشبه بالجينات.

وفى سياق آخر، قال إن هناك قاعدة فقهية تقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، مضيفًا: "هل المصلحة الكبيرة تدرأ بالمفسدة الصغيرة؟ مثلا كوبرى يخدم الناس كلها، وواحد عنده نص فدان هييروح في الكوبري وهيتم تعويضه، مفسدة صغيرة، لتحقيق مصلحة كبيرة، المفسدة الصغيرة لا تدرأ بالمصلحة الكبيرة".