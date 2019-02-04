دواوين الوزارات.. التعليم تبدأ الاستعداد لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: وزير التعليم: تجربة التابلت ستكون ثرية ونسبة استيعاب الطلاب عالية التعليم تبدأ الاستعداد لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين التعليم: انتهاء طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى.. وتؤكد: تسليمها للمديريات قبل بدء التيرم.. مصادر: طباعة "كونكت بلس" لطلاب النظام الجديد.. وتوفير كتب أولى ثانوى.. وتغيير مناهج الثانوى العام بعد دمج شعبتى العلمى وزارة التضامن: وزارة التضامن: غادة والى: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا" 2019 خلال 8 أيام وزيرة التضامن: تم تطوير 25 مدرسة بمشاركة المجتمع المدنى "التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات فبراير من منافذ مكاتب التأمينات وزارة النقل: وزارة النقل: وزير النقل: نعمل على تنفيذ طريق "القاهرة - كيب تاون" لتنمية القارة الأفريقية وزير النقل: السكة الحديد تشهد تطورا وهناك إرادة سياسية لتحسين المرفق وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: نائب وزير الزراعة: الدولة تولي اهتماما بالثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض "الزراعة" توسع دائرة أعمال الرصد والمكافحة للجراد الصحراوى بسواحل البحر الأحمر "كنوز ترى طريقا للنور".."الزراعة" تعلن ارتفاع مساحات الكتان لـ25 ألف فدان.. "المحاصيل الحقلية": يحد من استيراد زيوت الطعام ويوفر احتياجات الغزل والنسيج ويستخدم فى صناعة أوراق "البنكنوت" والدواء والخشب الحبيبى وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية 2020 وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول إنشاء وحدة رصد للتنبؤ بأمراض النبات وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: صور.. وزير القوى العاملة للشباب: نحلم بثلاثة ملايين مشروع صغير على أرض مصر..فيديو وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء شاهد فى دقيقة.. لو عندك خلايا شمسية فوق بيتك.. اعرف إزاى تبيع الكهرباء وزارة السياحة وزارة السياحة السياحة للمعتمرين..عدى على مصر.. "عمرة بلس" خطة تسويق للمقاصد المصرية لمسلمى آسيا قبل التوجه للسعودية.. غرفة الشركات تتأهب لمؤتمر فى أغسطس.. وخبراء: سياحة اليوم الواحد تصنع الفارق.. ومصر للطيران تتبنى الفكرة وزيرة السياحة عبر تويتر: عروس الصعيد صاحبة أول كشف أثرى فى 2019

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