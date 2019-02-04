وزيرة السياحة: كل كشف أثري جديد يعكس عظمة حضارة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن زيارتها لمحافظة المنيا واستضافتها للسفراء والمستشارين الثقافيين يأتي في إطار أحد المحاور الأساسية للحملة الترويجية للسياحة المصرية، والخاص بالترويج لكل منطقة سياحية على حدة وذلك من خلال إظهار المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها.

وقالت الوزيرة في تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأحد،: "أمضيت يومين في المنيا، عروس مصر العليا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار و10 سفراء من مختلف البلدان، قمنا بزيارة الأحجار الكريمة الأثرية في تل العمارنة وبني حسن وشهدت أول عملية حفر في عام 2019 في تونة الجبل.

وأضافت أن "كل اكتشاف أثري جديد يبعث رسالة من مصر للعالم تعكس عظمة وحضارة مصر وما تنفرد به من مقومات أثرية وسياحية مما يعزز من السياحة الثقافية التي تعتبر أهم نقاط القوة للسياحة المصرية".

وكانت وزارة الآثار أعلنت أمس عن أول اكتشاف أثري لعام 2019، بمنطة تونا الجبل بالمنيا، ضم 3 مقابر وبئر بعمق 9 أمتار يودي إلى 4 غرف للدفن تخص أكثر من 50 مومياء منهم 12 مومياء للأطفال والمعروض منهم 40 مومياء حاليا.