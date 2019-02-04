"ملير": تأسيس جامعة بالعاصمة الإدارية خطوة للتاريخ الأكاديمي بين مصر وألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

من جانبه، قال كريستيان ميلر نائب سكرتير عام هيئة "DAAD" الألمانية للتبادل العلمي، إن الهيئة تدعم المصريين منذ ستينيات القرن الماضى من خلال المنح، وأن ثاني مكتب للهيئة في العالم تم افتتاحه في القاهرة عام 1960.

ورحب ميلر بالوفد الألماني الذى يمثل مجموعة من قادة الصناعة والاقتصاد ونواب البرلمان الألماني في تصريحات عقب وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية "جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، اليوم الأحد، قائلًا: "شرف كبير أن أكون موجودا ممثلًا عن هيئة DAAD، وشكرًا للدعوة في حدث تاريخي في مصر".

وأشار إلى أن تأسيس الجامعة الألمانية الدولية مع شركاء متميزين في ألمانيا خطوة جديدة للتاريخ الأكاديمي بين مصر وألمانيا، موضحا أن قوة العلاقات المصرية الألمانية أكاديميًا ترجع إلى تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2002، حيث اهتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتلك الجامعة، فأصبحت أكبر وأهم شراكة عابرة للحدود.

ونوه ميلر بأن الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم التعليم والاستقلالية والبحث العلمي بصورة متميزة، وقال: "نشارك هذه المبادئ مع مصر من خلال التعليم العابر للحدود".

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية GIU AS بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور بيتر ألتماير الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجورج لوى السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور كرستيان مولير نائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) وإيزابيل ميرنج مديرة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في مصر، وأشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورؤساء الجامعات الألمانية المؤسسة، وممثلي وزارات الخارجية والتعليم العالي بمصر وألمانيا، ووفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى.