اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية. السيسي يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الاقتصاد الألمانى وممثلى كبرى الشركات الألمانية ويؤكد إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على استقرار وأمن بلاده رئيس ائتلاف دعم مصر يتقدم بطلب رسمى بالتعديلات الدستورية بتوقيع خُمس الأعضاء لرئيس مجلس النواب.. ورئيس البرلمان يحيل الطلب للجنة العامة وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران بتهمة دخولهم بشكل غير شرعى للمياه الإقليمية الإيرانية شرطة السياحة تكشف حفائر تنقيب أسفل منزل تقود لـ"مقبرة أثرية" قرب الأهرامات البنك المركزى: سددنا ديون قطر وتركيا بالكامل ومؤشرات الدين ليست مزعجة مجلس النواب يوافق نهائيا على قرار التعريفة الجمركية الجديدة إحالة طبيب كفر الشيخ المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة للمفتى لأخذ الرأى الشرعى وتحديد الدور الأول من مارس للنطق بالحكم عليه القضاء الإدارى يقرر وقف قرار منع ظهور رئيس الزمالك فى الإعلام.. ومكرم محمد أحمد يعلن الالتزام بتنفيذ القرار ارتفاع الحرارة 8 درجات الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تسجل 31 درجة والأرصاد تعلن انخفاضها 10 درجات الأربعاء وهطول أمطار رعدية الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

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