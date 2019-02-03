مصر | التحريات تكشف مفاجأة حول العثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف مفاجأة حول العثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شاب عثر على جثته مشنوقا داخل منزله بمركز البدرشين.

كان عثر رجال مباحث مركز شرطة البدرشين على شاب مشنوقا داخل منزله، بمركز البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا مفاده بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب أحمد فايز معاون مباحث المركز، لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مشنوقا، وتبين وجود حز حول رقبته، وعدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسده.

وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانتحار عن طريق شنق نفسه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء ألتراس الأهلي المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحورويا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم وليد صلاح، ومحمود همام، وسينا أبو رقية، فى القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.