مصر | أمن الجيزة يفحص 14 شخصًا بالمنطقة الأثرية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يفحص 14 شخصًا بالمنطقة الأثرية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 4 خيال وجمال، وتنفيذ 5 حكم جزئي، فحص 14 إشتباه، تنفيذ 9 حكم غرامات، وضبط 5 بائع متجول، وفي مجال المرافق تم ضبط 70 كرسي، 25 قلب شيشة، 2 شاشة عرض، 3 إستاند، 7 ترابيزة، 4 ميزان، 5 كوريك، 2 برويطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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نجح رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، في القبض على 3 من أخطر مروجي المخدرات بمنطقة العمرانية، وبحوزتهم 15 فرش حشيش وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم مصطفي مخلوف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، مفادها قيام كلًا من أحمد.م.ح.أ، عاطل، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية أموال عامة، أدهم.أ.ص.م، عاطل، 25 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمحكوم عليه الهارب في 3 قضايا (ضرب، إتلاف، سلاح أبيض) آخرهم (إتلاف)، حسني.ف.م.ح، عاطل، 32 سنة، ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال اتجار المخدرات متخذين من دائرة القسم مسرحًا لترويج نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالحصول على إذن من النيابات المختصة.

تمكن المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم 15 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1875 جم، فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، 4 هاتف محمول، مبلغ مالي 28400 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع، وأقر الثاني، بالأحكام الصادرة ضده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.